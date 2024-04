Padovano “Vorrei lavorare nel calcio”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sul tavolo ci sono un paio di cose che sto valutando” In un intervista concessa ad Italpress l’e attaccante di Napoli e della Juventus si racconta. Un incubo lungo 17 anni dal quale è finalmente uscito. E davanti un futuro che spera possa essere ancora legato al. Michelesi racconta a “Radio TV Serie A con RDS”, partendo dall’assoluzione dall’accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti arrivata il 31 gennaio 2023. “Ci speravo da tantissimi anni, ho provato grande emozione. È stata una liberazione per me e per la mia famiglia: una gioia pazzesca. Non dimentico quello che è successo, 17 anni sono una quantità di tempo interminabile, ci sono stati degli step molto negativi che mi porterò dietro per tutta la vita. Oggi fortunatamente è una storia che io posso raccontare. L’ex attaccante era stato ...