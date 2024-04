Pacchetti-viaggio sui social | migranti | ecco i tour operator fai da te degli sbarchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da una parte i numeri e dall'altra le storie. Da un lato le statistiche e dall'altro gli uomini come Vincenzo Nicolì, che è il direttore dello Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, la Polizia di Stato, ed è anche uno abituato a non fermarsi alle mere cifre. Che fotografano, sì, la situazione: per carità, servono pure quelle (serve sapere, per esempio, che a fronte di 28.983 provvedimenti di allontanamento dall'Italia adottati nel 2023 nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, sono stati effettivamente rimpatriati in 4.368, sette per motivi di sicurezza anche legati al terrorismo; e serve conoscere che iirregolari, giunti l'anno scorso attraverso il Mediterraneo, sono stati 157.651 e l'hanno fatto in 3.592, con un incremento in dodici mesi del 49,96%; o ancora, è un bene informarsi sui 986 ...