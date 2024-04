Ostia | al giardino Parolo Orlando caccia al tesoro solidale…in bicicletta!

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024- Giunta all’ottava edizione laalciclo-solidale di, per il secondo anno consecutivo si svolgerà, questa domenica 14 aprile, alPaoloa Lido centro. Tutti in bici alla ricerca delattraverso il territorio. Tutti pronti in agguerrite squadre alla ricerca del, tanti i premi in palio per rendere ancora più felici i partecipanti, già piacevolmente coinvolti nella ricerca degli indizi e alla scoperta del territorio, motivati dal nobile obiettivo di devolvere tutto il ricavato in beneficenza. Le quote di iscrizione partono dai 10 euro per i maggiori di quattordici anni, per scendere a 5 per i ragazzi, mentre i bambini al disotto dei 6 anni possono partecipare gratuitamente. Ben ...