Osservatorio Vorwerk | meno ?neet? e più occupati tra ragazzi Gen z | no ad anno sabbatico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos/Labitalia) – La GenZ è stata definita in tanti modi ma, soprattutto quando si parla di lavoro, itra i 18 e i 24 anni sembrano avere le idee chiare: piuttosto che stare a casa o ?parcheggiarsi? per anni all?Università preferiscono approcciare il mondo del lavoro di petto. A testimoniarlo sono gli ultimi dati ISTAT secondo cui negli ultimi 5 anni, mentre è cresciuto di quasi 6 punti percentuali ? da 33,6 a 39% ? il tasso di occupazione deitra i 18 e 24 anni che habbandonato gli studi, si è ridotto il numero dei? itra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano – passati dal 23,2% al 19%. A raccontare questo spaccato è l?ultima ricerca dell?per l?Italia che ha analizzato gli ultimi dati ...