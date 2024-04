Oscar Pistorius | la nuova difficile vita fuori dal carcere “Non trova lavoro | è l’ombra di ciò che era”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pretoria, 11 aprile 2024 – Sono passati tre mesi dall’uscita didal, dopo 11 anni di detenzione per aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp, ma il ritorno in società non sembra andare a gonfie vele. Il primo atleta con disabilità a gareggiare ai giochi olimpici, ora caduto in disgrazia, starebbe riscontrando difficoltà nelre une nel socializzare. Secondo il Daily Mail, il 37enne avrebbe contattato almeno due esponenti del Comitato paralimpico internazionale per ‘tastare il terreno’ su un’eventuale collaborazione di quale tipo. Nulla da fare: sembra che uno dei due abbia risposto che l’ex campione sudafricano sia “una persona troppo tossica con cui lavorare al momento”, aggiungendo che “non c’è nulla per lui qui”. Al momento,starebbe ...