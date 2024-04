Oroscopo Paolo Fox venerdì 12 Aprile 2024 | Vergine confuso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’diFox per oggi,12Ariete Giornate utili, la Luna resta favorevole. Avete una buona volontà di azione. Toro Entro fine mese può rinascere un amore ma in ambito lavorativo cerca di fare attenzione al lato finanziario. Gemelli Buone stelle per quanto riguarda il lavoro. La Luna nel segno porta un buon vantaggio. Cancro Progetti in ritardo ma dal 15 in poi la situazione diventerà favorevole per tutto. Leone Non puoi avere sempre tutto sotto controllo. A volte è meglio evitare competizioni inutili.Periodo. Devi cercare di chiarire o portare avanti un progetto ma non è facile. Bilancia Luna favorevole: novità in arrivo ma rimane un periodo pieno di grandi dubbi. Scorpione Giornate utili. In amore ...