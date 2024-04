Oroscopo Paolo Fox 12 aprile 2024 | ritardi per Cancro | Scorpione passionale

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Cosa dice l'diFox del 12? Con la Luna crescente in Gemelli si prospetta un venerdì movimentato per molti segni zodiacali, con deipere tanta passione per. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 12, sbirciando anche il proprio ascendente zodiacale.12Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Avrai un venerdì molto utile, con la Luna in aspetto favorevole. La voglia di passare all'attacco e di agire non ti mancherà di certo. Toro – Entro finepotrebbe sbocciare l'amore. Per quanto riguarda la professione, dovresti fare attenzione al settore ...