Oriocenter lancia la nuova campagna di comunicazione integrata e torna in TV

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per dare continuità al percorso strategico e di posizionamento, iniziato con le campagne diprecedenti (“Big and Unique”, “MY WAY – a modo mio” e “Unexpected”)ladi, con un concept creativo che mira a rafforzare la brand awareness e la brand reputation del Mall, oltre che mostrare le sue molteplici sfaccettature come contenitore multi brand, che sposa e abbraccia tutti i posizionamenti di mercato e tutte le categorie merceologiche. “Per lo sviluppo delladidi, ci siamo ispirati alla filmografia di Wes Anderson conosciuto e diventato famoso per le sue creazioni di stile, e al lavoro dedicato al cubismo, da artisti del ...