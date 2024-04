Omicidio Willy | la compagna di Gabriele Bianchi | “Non è un mostro | ottimi rapporti con gli altri detenuti”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Silvia Ladaga all'Adnkronos: "Se avesse avuto atteggiamenti prepotenti non gli avrebbero permesso studi o colloqui in area verde" "non è un. Lo conosco, vado sempre a trovarlo a Rebibbia e smentisco categoricamente le illazioni sui suoi atteggiamenti prepotenti nei confronti degli. E' l'ennesima sciocchezza, sono stanca". A parlare all'Adnkronos è Silvia