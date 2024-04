Omicidio Senago | mamma Giulia | ' ho pianto in aula | sono orgogliosa di te e Thiago'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Oggi ti ho cercata ovunque, come ogni volta che torno a Milano. Ma ti ho trovata solo indove ancora oggi homastatadi te, di come tu, con il tuo principe azzurro, hai provato a riprenderti la vita, quella che meritavi, ma che vi è stata strappata. Ti amo, ti amoanche se non ti ho conosciuto. Non avrò mai pace".le parole che Loredana Femiano,diTramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza, scrive su Instagram a poche ore dalla fine dell'udienza del processo che vede alla sbarra l'ex compagno della vittima Alessandro Impagnatiello.