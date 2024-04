Omicidio Senago | chat Giulia a Impagnatiello | ' non sono felice | vedrai Thiago col binocolo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - LetraTramontano e Alessandrovanno in scena nell'aula del Palazzo di giustizia di Milano dove è in corso il processo che vede alla sbarra l'ex barman per l'omicido della compagna e del figlioche portava in grembo. Il capitano dei carabinieri Gianluca Bellotti, alla guida della sezione che si occupa delle indagini telematiche e ha estratto i messaggi dal cellulare dell'imputato, ricostruisce lo scambio via whatsapp a partire dal 9 maggio del 2023, quando mancano meno di tre settimane al delitto avvenuto a. La scoperta di un rossetto nell'auto del compagno e il silenzio di lui portano a troncare una storia che non la rende. "E' stato un piacere Ale" troncail 9 maggio del 2023 e il ...