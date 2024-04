Omicidio Senago | amica | ' Giulia voleva diventare mamma | pronta a lasciare Impagantiello'

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Da quandoha scoperto di essere incinta, i giorni successivi ci sono stati tanti cambi di idea, l'imputato aveva anteposto dei problemi economici, ogni giorno c'era un 'sì, no, poi sì, ancora no'.lo avrebbe assolutamente tenuto, era contenta di questa gravidanza, si sentiva, poi nei mesi successivi l'ha vissuta male perché non aveva l'appoggio del suo compagno, si sentiva abbandonata". E' il racconto che Sara,e collega da tre anni di Gulia Tramontano, ricostruisce nell'aula del tribunale di Milano dove alla sbarra c'è Alessandro Impagnatiello, accusato dell'della compagna incinta del piccolo Thiago. La testimone ricostruisce le discussione presenti "soprattutto nell'ultimo anno" ...

