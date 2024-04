Omicidio di Giulia Tramontano e Thiago | i familiari sui social tra ricordi e fotografie | “Lo grideremo ogni giorno | giustizia”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 aprile 2024 – Si torna in aula, in Tribunale a Milano, per una nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello, il barman reo confesso di aver ucciso la fidanzata, incinta al settimo mese, lo scorso 27 maggio nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. Oggi in aula saranno ascoltati cinque testimoni dell’accusa, tra cui un’amica della vittima. E in vista dell’appuntamento in Tribunale, la famiglia della vittima grida ancora una voltasui, con messaggi,e video. La mamma di, Loredana Femiano ha pubblicato uno scatto che immortala sua figlia con il pancione e accanto la scritta #per, come sottofondo la canzone di Arisa ‘Meraviglioso amore mio’. ...