Oltre un milione di euro per una scuola Galilei più green

(Di giovedì 11 aprile 2024) È arrivato alla battute finali l’intervento di efficientamento energetico dellaGalileo, finanziato con fondi del Pnrr e pensato per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio di via Croce Rossa.a unamedia con 406 iscritti, l’immobile ospita la sede locale della Croce Rossa e del Centro diurno disabili. Il restyling, del costo di 1210mila, partito a settembre 2023, ha portato alla posa del cappotto termico, alla sostituzione degli infissi e all’installazione di termo-valvole, per una gestione più funzionale dell’impianto di riscaldamento. I benefici non riguardano solo la sostenibilità ambientale (la riduzione dei consumi è pari ad un risparmio di 56 tonnellate di Co2 all’anno), ma anche l’aspetto economico. Si calcola infatti che ...