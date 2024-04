Oltre 2 | 5 tonnellate di cibo per le famiglie in difficoltà | la donazione solidale a Rosignano Marittimo

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’iniziativa di solidarietà, realizzata dal Comune in sinergia con Sodexo Italia, è andata a beneficio dell’associazione La Sorgente del Villaggio che distribuirà le derrate alimentari alleindigenti sul territorio Al via a(LI) ladi2,5di derrate alimentari in favore de La Sorgente del Villaggio, associazione che gestisce la Casa di Accoglienza “Centro Don Bosco” e prepara pacchi viveri destinati alleindigenti del territorio. L’iniziativa di solidarietà è frutto della collaborazione di lunga data tra il Comune die Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che da tempo sostengono ...