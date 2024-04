Olimpiadi | premi in denaro per le medaglie d’oro | svolta storica

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Federazione internazionale dell’atletica leggera, World Athletics, ha deciso di stanziareinper tutti i vincitori delledei prossimi Giochi Olimpici in programma dal 26 luglio all’11 agosto a Parigi. L’atletica diventerà il primo sport a introdurre la possibilità di guadagnare soldi concreti alle. Sarà stanziato un montedi 2.4 milioni di dollari, ovvero 2.2 milioni di euro per lepreviste nei 48 eventi del programma di atletica leggera per ledi Parigi di quest’anno. Ogni primo posto varrà 50mila dollari per i vincitori, ovvero poco più di 45mila euro. Le staffette in particolare divideranno ilo tra tutti i componenti. Prima di ricevere i ...

