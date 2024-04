Olimpia | vincere non basta più Eurolega appesa a un filo sottile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ultimo atto della stagione regolare diva in scena questa sera alle 20.05. Sarà conto il Maccabi Tel Aviv, ma non si giocherà in Israele perchè per i noti motivi bellici la squadra gialloblu gioca praticamente da inizio stagione le partite in casa a Belgrado, a porte chiuse. Di solito nello storico Pionir, questa volta alla Stark Arena già violata dai milanesi quando vinsero contro la Stella Rossa a novembre. In una stagione oltremodo complicata in Europa i biancorossi hanno ancora una minima chance di qualificazione ai play-in come decima classificata, ma non sono più padroni del loro destino con una semplice vittoria. Il successo sarebbe la base per iniziare poi ad ascoltare gli altri risultati necessari, il primo sarebbe quello di una sconfitta dell’Efes Istanbul paralizzato dalla possibilità di sfruttare un match point casalingo contro la già ...