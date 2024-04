Olimpia Milano | anche l' ultima trasferta di Eurolega è stregata | il ko a Tel Aviv costa l’eliminazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) BELGRADO (Serbia) - E' infaustal'per l'in. Arriva il ko contro il Maccabi Telsul campo neutro di Belgrado con un 92-86 che segna l'ultimo ko stagionale.Per i milanesi è un fallimento la campagna europea con una squadra composta per le Final Four che non ha necentrato l'obiettivo minimo del play-in. Tanti infortuni sicuramente, maun enorme serie di occasioni smarrite perdendo ben 6 partite su 10 contro le ultime 5 della classifica. Sarebbe bastatasolo una vittoria per cambiare il volto, poche di più per trasformare la stagione, ma non è successo. Così per la prima volta in carriera Mirotic non giocherà i playoff, come potrebbe essere stata ...