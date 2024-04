(Di giovedì 11 aprile 2024) "più di 19mila, gli cambiano nome e documenti". Lo dichiara la first lady ucraina. "Stanno spostando i bambini in, posanche essere chiamati alle armi"

La regina Camilla ha incontra to la first lady ucraina, moglie del presidente Zelensky. Entrambe hanno nascosto dei messaggi nei look.Continua a leggere (fanpage)

Olena Zelenska: “La Russia fa combattere i ragazzi ucraini deportati, sono più di 19mila” - “Sono più di 19mila, gli cambiano nome e documenti”. Lo dichiara la first lady ucraina Olena Zelenska. “Stanno spostando i bambini in Russia, possono anche essere chiamati alle armi” ...fanpage

Vittorio Emanuele Parsi sulla guerra in Ucraina: “Il futuro che lasceremo ai nostri figli dipenderà anche da come difenderemo i valori democratici” - La strage del Crocus – l’attacco terrorista a un centro concerti fuori Mosca, che ha fatto 137 morti e 182 feriti (guarda) – rischia di trasformarsi nel pretesto per una nuova offensiva russa in Ucrai ...msn