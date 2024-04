OJ Simpson è morto | sulla sua figura è ispirato American Crime Story

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 aprile 2024) OJieri, 10 Aprile 2024, in seguito a una battaglia contro il cancro. Solo oggi però la famiglia lo ha reso noto condividendo la notizia sul suo account X dicendo che era circondato dai suoi figli e nipoti. Aveva 76 anni. On April 10th, our father, Orenthal James, succumbed to his battle with cancer. He was surrounded by his children and grandchildren. During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace. -TheFamily — O.J.(@TheRealOJ32) April 11, 2024 Soprannominato The Juice (nome legato al fatto che in inglese OJ può voler dire anche orange juice, succo d’arancia),è stato uno degli atleti migliori e più popolari della fine degli anni ’60 e ’70. Ha superato l’infermità ...