Ohio | poliziotto spara a un quindicenne che ha una pistola falsa – Il video

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un filmato mostra un agente di polizia di Akron inchea un 15enne afroamericano che impugnava unafinta. Il filmato della sua bodycam mostra Ryan Vayda Westlake che esplode un colpo verso Tavion Koonce-Williams il primo aprile, ferendolo al polso. Le immagini mostrano l’adolescente che urla ripetutamente «È!». Poi inizia a piangere mentre ottempera all’ordine di gettarsi a terra. Gli investigatori hanno confermato che si trattava di unagiocattolo. Ilè stato messo in congedo per la durata dell’indagine. L’avvocato del ragazzo ha chiesto giustizia. Leggi anche: Il filmato shock della polizia di Chicago che uccide un 26enne afroamericano con 96 colpi di– IlUsa, bimbo di 3 anni ...

Usa, agente spara a un quindicenne afroamericano: ecco perché: Poliziotto in congedo Il poliziotto è stato messo in congedo per la durata dell'indagine. L'... La7.it - Un agente di Akron, Ohio , ha sparato a un ragazzo afroamericano di quindici anni che impugnava ...

Ohio, poliziotto spara a un quindicenne che ha una pistola falsa - Il: Un filmato mostra un agente di polizia di Akron in Ohio che spara a un 15enne afroamericano che impugnava una pistola finta. Il filmato della sua ... Il poliziotto è stato messo in congedo per la durata ...