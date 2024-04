“Ogni goccia conta” | Ambiente Mare Italia e Anas insieme per la “settimana verde”

(Di giovedì 11 aprile 2024) 11 aprile 2024- “. Undi piccole azioni per dare forza al Pianeta” è la nuova campagna 2024 delladirealizzata con il contributo di(Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FSne). Si svolgerà dal 10 al 22 aprile in coincidenza con la Festa Nazionale del(11 aprile) e la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile): celebrerà la Natura e l’impegno al rispetto dell’, della biodiversità e del territorio. La, patrocinata dal MASE (Ministero dell’e della Sicurezza Energetica), dalla Commissione ...

Settimana Verde 2024, Anas e Ami insieme per strade e spiagge più sostenibili. Dirige le azioni il maestro Beppe Vessicchio - “Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta” è la nuova campagna 2024 della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia realizzata con il contributo di Anas (Società del Polo I ...sienanews

Tramonti, aggrediscono i vicini per un passaggio pedonale: a processo - Minacce e occupazione di suolo privato. Due persone finiscono a processo per una storia di confini violati e permessi non rispettati. Una querelle di vicinato, in campagna, e che ha vissuto ...ilmattino

Oroscopo di giovedì 11 aprile: chi sale e chi scende - Finanze e lavoro in recupero, con l'amore in salita per alcuni. Le stelle per giovedì 11 aprile parlano chiaro. Luna, Mercurio e Venere in Ariete. Nettuno è nei Pesci c on ...leggo