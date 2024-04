Oggi sciopero generale 4 ore Cgil e Uil | 8 in edilizia e E-R

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Al via loproclamato dale Uil a sostegno della sicurezza del lavoro, per una "giusta riforma fiscale" e per "un nuovo modello sociale di fare impresa": la protesta sarà di quattro ore per tutto il settore privato e di otto ore per l'e per l'Emilia Romagna, estensione decisa dopo il grave incidente sul lavoro accaduto a Suviana. - Sono previste manifestazioni e iniziative, a livello territoriale, in tutta Italia. Il segretariodella, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione di Brescia mentre il segretariodella Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà a Roma dove terrà un'assemblea, in particolare con le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporti, all'interno del deposito Atac di Grottarossa. Per quanto riguarda i trasporti, spiegano i ...