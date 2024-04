Officina meccanica abusiva sequestrata dalla Finanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Camerino (Macerata), 11 aprile – Un’, che operava senza alcuna licenza o autorizzazione previstalegge, è stata scoperta dai finanzieri della Tenenza di Camerino. Sulla scorta di una preliminare attività info-investigativa e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del tribunale di Macerata, i militari hanno eseguito un accesso domiciliare in un immobile ubicato nel territorio di propria competenza, rinvenendo al suo interno macchinari, attrezzature e materiale necessario per lo svolgimento dell’attività didi autoriparazione. Il titolare dell’è risultato sprovvisto di partita Iva e non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione previstalegge per l’esercizio dell’attività e, ...