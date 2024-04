Offerte PS5 | 5 giochi da recuperare a meno di 5€

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ledi PS5 propongono tantia prezzi folli: ecco cosa potete aggiungere alla vostra libreria spendendodi cinque euro Come avrete intuito dal logo qui sopra, che manderebbe in visibilio qualunque studente di design, su PS5 e PS4 sono disponibili tantissimeirripetibili fino al 26 aprile ed è per questo che abbiamo radunato cinquedaad ogni costo. O meglio, tecnicamente sono di più (ne riparleremo a breve), ma non è l’unica cosa che dovremmo precisare. Infatti, più che di “ogni costo” dovremmo parlare del range dai cinque euro in giù. Anche limitandoci a questo generoso prezzario i capolavori in sconto si sprecano, da SteamWorld Dig ad Inside, passando per Runbow e Broforce, o per Teslagrad Remastered e PuyoPuyo Champions. Tuttavia, ...

