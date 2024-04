O J Simpson star di ‘Una pallottola spuntata’ | dai San Francisco 49ers al carcere passando per il cinema

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Los Angeles, 11 aprile 2024 – Una vita di corsa, per sfuggire ai placcaggi degli avversari, per evitare i disastri sul grande schermo, prima della fuga in diretta tv che trasformò il suo caso giudiziario (fu processato e assolto per l’omicidio della moglie e di un amico) nell’ennesimo spettacolo. Orenthal James, più noto come OJ, scomparso a 76 anni, ha vissuto tantissime vite in una sola, anche prima di finire in, condannato per rapina a mano armata e sequestro di persona. Nelle sue vite precedenti è stato prima un campione di football americano, uno dei più grandi di tutti i tempi, al punto di essere inserito nella Hall of fame. Giocava nel ruolo di running back, e correndo mise a segno anche alcuni record. Dopo essere cresciuto nella USC, l’Università della California del Sud, entrò nella Nfl dove giocò dal 1969 con i Buffalo ...