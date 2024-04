O J Simpson | morto l’ex campione accusato di aver ucciso l’ex moglie | la storia del caso

(Di giovedì 11 aprile 2024) O.J., uno degli americani più famosi e discussi di tutti i tempi, èdopo una battaglia contro il cancro.della NFL fu processato per il duplice omicidio della sua ex, Nicole Brown, e del suo amico, Ron Goldman, negli anni ’90. Venne poi assolto dopo un processo lungo contestato (dalla cuiè tratta anche una serie tv) che divise gli Stati Uniti. L’uomo èa Las Vegas. Ad annunciarlo la sua famiglia. O.J.: l’annuncio “Ègiocatore di football americano O.J.dopo una battaglia contro il cancro“. Così la Tnz ne ha annunciato la morte riportando le ...

