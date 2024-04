O J Simpson | le accuse di omicidio e l’inseguimento epico in diretta tv per scappare dalla polizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) OJè morto. Considerato uno dei più grandi giocatori della storia Nfl, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown e l'amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l'opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso intv che culminò con il suo arresto. Condannato nel 2008 per un furto (con la minaccia di armi), il 74enne ha passato 9 anni dietro le sbarre (il massimo della pena era di 33 anni di carcere) e poi gli è stata concessa la libertà condizionata. Il suo nome però resterà per sempre collegato al caso didell'ex moglie e del suo amico nel 1994. Il celebre inseguimento in tv A Los ...