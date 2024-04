O J Simpson è morto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 aprile 2024) all’età di 76 anni a causa del cancro. OJdead at 76 after battle with cancer. pic.twitter.com/R4Yabw0GTO — Pop Crave (@PopCrave) April 11, 2024 Al secolo Orenthal James, per tutti semplicemente O.J., è considerato uno dei più grandi giocatori della storia del football. Oltre lo sport è stato anche un attore (celebre la trilogia Una Pallottola Spuntata), anche se molti lo conoscono esclusivamente per le sue vicende giudiziarie. Il “caso O. J.”, diventato successivamente una serie Netflix di Ryan Murphy, è stato un famoso processo penale in cui lo sportivo è stato accusato dell’omicidio dell’ex moglie Nicole Browne del cameriere Ronald Lyle Goldman, avvenuto il 12 giugno 1994. Noto anche come People of the State of California v. Orenthal James, il processo ...