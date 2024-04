O J Simpson è morto | la controversa star americana aveva 76 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'attore di Una pallottola spuntata era famoso per la sua carriera nel football americano e per il caso d'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown. Orenthal James, noto come O.J., uno dei personaggi americani più conosciuti al mondo, è scomparso a 74per le conseguenze di un cancro. L'ex stella della NFL era principalmente famoso per uno dei processi più famosi al mondo in cui fu coinvolto da accusato, per l'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown, e dell'amico Ron Goldman negli'90.è deceduto a Las Vegas, in base a quanto riportato dalla famiglia:"Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James, è stato vinto dalla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e dai suoi nipoti. Durante questo …