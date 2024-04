O J Simpson | dalla cattura all' assoluzione | perché è stato il processo del secolo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non si sa se fosse più famoso come quarteback, come attore di tante commedie americane o per quell'incredibile inseguimento in auto da parte della Polizia nel 1994, apice mediatico di unche ebbe del clamoroso, negli Stati Uniti e non solo. Quello che sappiamo è che oggi, all'età di 76 anni, Orenthal James, più noto come OJ, non c'è più: «Ha perso la sua battaglia contro il cancro - ha annunciato la famiglia su X - Era circondato dai suoi figli e nipoti». OJuna figura che ha incarnato molte sfaccettature e controversie, non solo come atleta ma anche e soprattutto come personaggio pubblico. Il suo nome è diventato sinonimo di un caso giudiziario sensazionale che ha scosso gli Stati Uniti negli anni '90, ma tutta la sua carriera e la sua vita sono state molto complesse. Nato il 9 luglio ...