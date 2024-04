Nuovo stop Fortitudo | solo la partenza è buona

(Di giovedì 11 aprile 2024)78 TREVIGLIO 82 FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 10, Aradori 22, Ogden 9, Freeman 15; Giuri 2, Panni 1, Conti 2, Sergio 6, Morgillo 2; Kuznetsov ne, Bonfiglioli ne. All. Caja. GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Vitali 3, Pollone, Miaschi 15, Pacher 10, Guariglia 16; Giordano 4, Cerella 8, Sacchetti 5, Harris 12, Barbante 9, Falappi ne, Guerci ne. All. Valli. Arbitri: Centonza, Moretti, Yang Yao. Note: parziali 18-17, 50-42, 65-66. Tiri da due:21/42; Treviglio 18/30. Tiri da tre: 9/24; 12/29. Tiri liberi: 9/16; 10/14. Rimbalzi: 36; 36. Secondo ko consecutivo per lache dopo Agrigento, viene superata anche da Treviglio nel recupero della terza giornata della fase ad orologio. Al PalaDozza la formazione di Attilio Caja dà vita ad una prestazione sottotono e viene superata dai bergamaschi apparsi ...

Una delle novità più importanti del Nuovo Codice della strada che entrerà in vigore entro l’estate riguarda la " sospensione breve " della patente , un provvedimento previsto dall'articolo 218 come ... (ilgiornaleditalia)

Nuova comunicazione antifrode ENEA: i bonus edilizi esclusi - Il Nuovo obbligo di comunicazione antifrode introdotto nel campo dei bonus edilizi non riguarda tutti i bonus. Esclusi quelli minori ...investireoggi

Oggi sciopero generale 4 ore Cgil e Uil, 8 in edilizia e E-R - Al via lo sciopero proclamato dal Cgil e Uil a sostegno della sicurezza del lavoro, per una "giusta riforma fiscale" e per "un Nuovo modello sociale di fare impresa": la protesta sarà di quattro ore p ...ansa

Sciopero Milano dell’11 aprile precettato, metro e bus Atm regolari. A rischio Trenord e linee Net: gli orari - Giovedì 11 aprile lo sciopero generale non riguarda i mezzi pubblici Atm a Milano. Possibili disagi invece per chi si sposta con Trenord e linee Net ...quifinanza