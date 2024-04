Nuovo Stadio Napoli | Bagnoli o Maradona? Manfredi | “sorto problema tecnico”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Suc’è un, perché c’è un piano urbanistico già approvato che ovviamente tiene conto di una serie di vincoli. I tempi che abbiamo davanti per gli Europei sono molto stretti. Noi riteniamo che l’opzionesia quella più fattibile nei tempi che pensiamo“. Si è espresso così il sindaco di, Gaetano, interpellato sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla necessità di costruire unper ile non intervenire sulloDiego Armandodi Fuorigrotta. “Su alcune aree di– ricorda– c’è un vincolo ambientale, ad esempio la zona del Parco dello Sport ...

Novità sulla vicenda Stadio : arriva il commento del consigliere comunale che propone un’altra area in cui poter costruire lo Stadio . Nella giornata di oggi il presidente De Laurentiis è tornato a ... (spazionapoli)

Dove giocherà il Napoli in futuro? Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla questione stadio . “Per la costruzione di un nuovo stadio a Bagnoli Aurelio De Laurentiis ripone le speranze, ... (terzotemponapoli)

PalaGalli, arriva il finanziamento per i lavori di riqualificazione. Giammusso (Lega): “Missione compiuta” - “Nella prossima stagione sportiva ci sarà sicuramente un Nuovo Stadio del Nuoto”. Ad annunciarlo è il consigliere della Lega dell’Area metropolitana di Roma Capitale Antonio Giammusso nel corso di una ...trcgiornale

Napoli-Frosinone, sarà di Nuovo pienone al Maradona, ecco i pochi posti ancora disponibili - Allo Stadio di Fuorigrotta, come sempre, è sold out, infatti i posti disponibili sono ancora pochi, come sottolinea il Corriere dello Sport.ilnapolionline

Messina si prepara a tre grandi concerti: live di Ultimo, Sfera Ebbasta e Max Pezzali - MESSINA – Tre degli artisti più acclamati del panorama musicale italiano, Ultimo, Sfera Ebbasta e Max Pezzali, si preparano a portare la loro energia e la loro musica allo Stadio di Messina con tre co ...livesicilia