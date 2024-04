Nuovo codice della strada | manifestazione sabato 13 aprile a Milano mentre c’è il G7 dei trasporti

(Di giovedì 11 aprile 2024)– A13è in programma la'C'è un'altra- stop alstrage’. Appuntamento alle ore 15, in porta Venezia, davanti al Planetario, in concomitanza con il G7 dei, che si svolge ada oggi proprio fino al 13. Per lanciare l’evento è stato diffuso un video ironico che ha per protagonista un finto Matteo Salvini. Nella clip il finto ministro deiscende dall’auto per arrivare alla riunione del G7 dicendo “Uè, ma sono l'ultimo?” Nel video, infatti, tutti i ministri del summit internazionale si muovono a piedi, in bici o con i mezzi pubblici,il ministro Salvini, a bordo di ...

