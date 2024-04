Nuovo arresto per corruzione in Puglia | il fedelissimo di Emiliano ai domiciliari

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il garantismo viene prima di tutto, ma la situazione insi fa estremamente delicata. La regione guidata da Micheleè tormentata da continue vicissitudini che riguardano persone a lui vicine e a cui ha affidato ruoli di potere. Ieri sera l’ex assessore Alfonso Pisicchio –del governatore dem – e il fratello Enzo sono stati posti agli arrestinell’ambito di una inchiesta della Procura di Bari su presunti appalti truccati. L’attuale presidente dell’Arti (Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l’innovazione) e il fratello sono stati arrestati con altre cinque persone: una in carcere (Cosimo Napoletano), due agli arresti(Francesco Catanese e Giovanni Riefoli), due destinatarie del divieto di esercitare le attività professionali per 12 mesi ...

