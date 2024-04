Nuovi uffici comunali Modificati gli ingressi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Con il vecchio municipio di piazza Matteotti trasformato in sede espositiva ad eccezione della sala consiliare, dei servizi demografici (anagrafe e stato civile) e del Centro elaborazione dati (Ced), d’ora in poi i cittadini dovranno abituarsi all’idea di identificare il Comune con gliallestiti all’ex ospedale “Lucchesi“, diventato a pieno titolo il centro amministrativo e operativo dell’ente. Per consentire ai cittadini di raggiungere gli sportelli desiderati in modo più agevole e diretto, nonché per il disbrigo delle pratiche necessarie, gli accessi della nuova sede sono stati organizzati in modo differente. L’ingresso principale è quello lato via Capriglia, da dove si potranno raggiungere gliaperti al pubblico negli orari stabiliti. L’entrata da via Martiri di Sant’Anna, di fronte al parcheggio a pagamento di piazza de Ferrari ...