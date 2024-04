Nuova sede del Cdi con visite gratute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Cdi, Centro diagnostico italiano, inaugura la sua 35esima- il Cdi Bionics Symbiosis in via Vezza d’Oglio angolo Orobia, nel nuovo business district adiacente la Fondazione Prada - offrendoe consulti gratuiti dedicati alla prevenzione, in particolare per le donne, con specialisti in Ginecologia, Angiologia, Dermatologia, Cardiologia e Pneumologia. Si svolgeranno nellada martedì 16 al 23 aprile, e si possono già prenotare (non più di una per paziente) telefonando allo 02 48317300