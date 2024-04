Nuoto | Lisa Angiolini fissa il tempo che servirà per la finale olimpica dei 100 rana | “Posso farcela”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lavorare per ottenere la miglior versione di se stessi. Questo concetto, nell’attualità, è stato sovente espresso da Jannik Sinner, ma è un’idea adatta a ogni ambito. Parlando poi di sport da prestazione pura come il, si comprende con facilità quanto ciò sia una sorta di dogma. L’hato nella testa e nel cuore, grande protagonista negli ultimi Assoluti primaverili dia Riccione. La toscana ha conquistato il titolo tricolore nei 100, stampando il crono da 1:06.00 qualificante per le Olimpiadi di Parigi. Un sogno che si avvera. Ne ha parlato l’atleta nostnell’ultima puntata di Swim2U, condotta da Enrico Spada e da Aglaia Pezzato sul canale Youtube di OA Sport. “Un risultato tanto atteso, quanto sudato. Sono stati mesi complicati ...

