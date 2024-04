Notte di paura in pieno centro a Sezze | brucia una capanna al Guglietto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Nottata davvero movimentata quella vissuta a, in zona. Una delle costruzioni che affacciano proprio sulle antichissime mura poligonali della città è infatti andata distrutta a causa di un incendio. L’allarme è scattato intorno alle cinque del mattina. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme non senza difficoltà. Larisultava abitata da una signora, senzatetto, che fortunatamente pare si sia allontanata prima che la situazione diventasse troppo pericolosa. Al momento non risultano feriti.