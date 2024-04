Nosferatu | colli sanguinanti | ratti in fuga | male oscuro | il trailer del remake di Robert Eggers è spaventoso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Hype alle stelle dopo che la descrizione deldeldial CinemaCon ha fatto il giro dei media di settore.ha svelato al pubblico del CinemaCon di Las Vegas il primodel suodiche si preannuncia terrificante. Nel promo, Lily-Rose Depp, nel ruolo di una giovane donna devota, prega a lume di candela. "Vieni da me, vieni da me, ascolta la mia chiamata", intona prima che una mano si allunghi per afferrarle il collo. E il pubblico si immerge subito in un'atmosfera horror, con la telecamera diche spazia attraverso villaggi invernali, castelli fatiscenti pieni di segreti e topi che corrono sull'acciottolato, presagendo una ...