“Non volate su questi Boeing” Problemi di sicurezza | è allarme rosso | cosa ha confessato un ex dipendente

(Di giovedì 11 aprile 2024) Prima l’ex ingegnere trovato morto in condizioni ancora da chiarire dopo la sua denuncia suidie di costruzione di alcuni aerei. Ora un’altra pesantissima accusa dalle colonne del New York Times lanciata da un altro ex ingegnere della compagnia, Sam Salehpou. “Gravi difetti di costruzione in due modelli di aerei di linea della, tali da rischiare un fallimento catastrofico”. Parole che fanno rabbrividire e che hanno creato unmondiale, vista la grande quantità dimodelli che ogni giorno attraversano i cieli del pianeta. Secondo Salehpour, laha preso delle scorciatoie durante la produzione dei suoi jet 777 e 787 Dreamliner, “causando difetti che potrebbero accorciare drasticamente la vita degli aerei”. Salehpou ha ...