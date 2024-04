Non sono mele marce | ma un sistema La mafia più potente oggi è nelle istituzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) La questione morale è cronica da decenni, quindi non è un’emergenza, ma è strutturale ormai alla classe dirigente politica e istituzionale del nostro Paese. Questione morale vuol dire soprattutto il male di utilizzare lenon per perseguire bene comune e interesse pubblico, ma affari privati e di parte, lobbistici, non di rado criminali e finanche mafiosi. Non si tratta diche inquinano campagne sane, ma di un vero e proprio frutteto contaminato. Una devianza che è divenuta normalità. E quando i normali si oppongono a questo vero e propriodivengono sovversivi, ribelli, socialmente pericolosi. Ma in realtà nonaltro che ubbidienti ai principi costituzionali. E chi resiste cercando di servire lecon disciplina ed onore, come statuisce ...