Non solo Amadeus | pronto un altro addio alla Rai

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Rai potrebbe dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione la prossima stagione. Sembra essereunoltre ad. L’avventura diRai sembra essere ormai arrivatafine. Secondo quanto riferito da Dagospia, nella giornata di domani, venerdì 12 aprile, potrebbe arrivare la firma con Discovery. Per il conduttore, quindi, è in arrivo una nuova esperienza sul Nove con un ruolo completamente differente rispetto a quanto fatto fino ad oggi a viale Mazzini.sempre più vicino all’Rai – cityrumors.it – foto AnsaL’azienda, infatti, sembra essere pronta ad affidare al conduttore la responsabilità per tutto quello che riguarda l’intrattenimento. Si tratta di un ...