Non solo allo Strega la caccia anti-destra

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ci siamo occupati ieri del romanzo di Valentina Mira pubblicato per i tipi di Sem e in corsa per il Premio: Dalla stessa parte mi troverai. Racconta l'eccidio di Acca Larentia da una prospettiva tutta spostata a sinistra