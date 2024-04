“Non puoi farlo” Ma Ida è decisa ed è choc a Uomini e Donne Anche Tina e Gianni non possono crederci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024), ancora scintille al trono di Ida Platano. Arrivata a metà stagione, dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, la ex dama si è seduta accanto a Brando e Cristian, che nel frattempo sono già usciti in coppia dalla trasmissione. Ora è arrivato Daniele, ma il pubblico aspetta solo la sua scelta. Che non è e sarà una passeggiata a giudicare dalle ultime vicende nello studio di Maria De Filippi. Segnalazioni su segnalazioni, uscite dietro le quinte, eliminazioni e poi ritorni, dichiarazioni d’amore e scontri di fuoco: questo e altro nel trono di Ida Platano. Non fa eccezione l’ultima puntata andata in onda, quella di giovedì 11 aprile 2024, che si è aperta proprio con la parrucchiera di Brescia protagonista. Leggi: “È venuto fuori tutto”. Vicinanza e Roberta Di Padua, la dama di ...