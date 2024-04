“Non piangere” Isola dei Famosi 2024 | il naufrago lo scoprono così Tutti subito attorno a lui

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)dei, concorrente crolla in lacrime. Partenza col botto per il reality condotto da Vladimir Luxuria accompagnata in questa avventura dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall’inviata Elenoire Casalegno. Fin dalle prime battute nel gruppo si sono messi in mostra Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Artur Dainese, ma anche Greta Zuccarello, la contessa Alvina Verecondi Scortecci e Peppe Di Napoli. Mentre Greta ha vinto la prima prova conquistandosil’immunità in nomination sono finiti Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich. Tra questi, secondo Dario Maltese che ha rilasciato un’interessante intervista a FanPage (la trovate qui sotto, ndr), a rischiare di più sarebbe Luce. Staremo a vedere. Intanto, però, uno dei concorrenti ha avuto un crollo spiazzando il resto dei ...