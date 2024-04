Non dimentichiamo il sacrificio di Antonio | il macchinista eroe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Moroni Quando il ritardo è di quelli importanti, la stanchezza si fa strada noi viaggiatori diventiamo insofferenti e tendiamo a palesare verbalmente tutta la nostra frustrazione e il nostro scontento al personale Trenord a bordo del convoglio. Poi ti capita di leggere del gesto diD’Acci, morto sul lavoro mentre era alla guida del treno regionale 4193 Pescara-Sulmona, in Abruzzo, nel pomeriggio di martedì 26 marzo. Questo signore 61enne, di professione, alle prime avvisaglie dell’attacco cardiaco che lo avrebbe ucciso di lì a qualche minuto, è riuscito a fermare il convoglio di Trenitalia in aperta campagna, mettendo così in salvo tutti i passeggeri. Allora penso che dovremmo sempre rammentare che di fronte a noi non c’è l’intera azienda ferroviaria ma solo una persona che come noi ha problemi, preoccupazioni, desideri e ...