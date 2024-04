Non capisco come Sinner a Montecarlo | Paolo Bertolucci sconvolto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannikvaun treno e ormai non stupisce più nessuno. O quasi. Al primo incontro del Masters 1000 di Monte Carlo, uno dei più prestigiosi e che inaugura la stagione sulla terra rossa, il ragazzo di Sesto Pusteria si è mangiato in un sol boccone Sebastian Korda, statunitense di origine ceca che sembrava poter essere un avversario molto più ostico, dopo aver dominato contro Davidovich Fokina.ha messo subito le cose in chiaro con un 6-1 del primo set sena discussioni. Nel secondo ha lasciato a Korda un game in più, ma il 6-2 non sposta molto il giudizio finale, quello di una supremazia di granito dell'italiano. La mentalità che lo porta ad essere concentrato al 100% sul tennis (rifiutando anche le gag da ping-pong con l'inviato de Le Iene) in ogni momento sta pagando e anche sulla terra rossa, con pochi allenamenti ...