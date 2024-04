Nomine Fs | Salvini può prendere il binario del Nord E butta sul tavolo il nome di Giana Ma ha altri jolly

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le, croce e delizia di ogni governo. E' certo però che come al solito ilstia guardando con grandissimo interesse quanto si apparecchia a Roma non solo su Cassa Depositi e Prestiti ma anche e soprattutto su Ferrovie dello Stato. Ieri l'amministratore delegato Luigi Ferraris ha presentato ottimi conti, forte del suo passato di CFO. Un imprinting - quello finanziario - che però raccontano dall'entourage di Matteoche non si sposi "perfettamente" con lo spirito del ministro dei Trasporti, che, con molta ragione, pensa più all'aspetto ingegneristico-pratico delle opere. E che vorrebbe e potrebbe "pescare" da Milano il successore di Ferraris. Segui su affaritaliani.it