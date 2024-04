Nomine | docente Unipi nella Società Ungherese di Archeologia e Storia dell' Arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pisa, 11 aprile 2024 – Prestigioso riconoscimento per la professoressa Elisabetta Starnini che l'8 aprile scorso, presso il Museo Nazionaledi Budapest, è stata nominata Corresponding Memberdidi Preie Protodel dipartimento di Civiltà e forme del sapere’Università di Pisa, Starnini è la prima archeologa italiana a ricevere questo riconoscimento che premia la sua "preziosa e versatile opera nel campoa ricerca archeologica in Ungheria” a cui è dedita fin dai tempi in cui era una giovane studentessa, con anni di studio e ricerca sostenuti da borse concesse attraverso il ...